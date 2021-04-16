Бесплатные автобусы будут курсировать по маршруту закрытого участка метро Москвы

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Около 200 компенсационных автобусов будут курсировать во время закрытия Люблинско-Дмитровской линии столичного метро, сообщил замдиректора филиала Службы движения ГУП "Мосгортранс" Антон Блохин.

По его словам, в случае большого пассажиропотока будут вноситься корректировки.

"Прогнозируется большой пассажиропоток на указанном участке, в частности, станциями от "Волжской" до "Дубровки" пользуются более 92 тысяч пассажиров, поэтому мы будем задействовать около 200 автобусов особо большого класса вместимости на всех маршрутах. Если мы будем видеть, что нагрузка большая, конечно, будут оперативно приниматься меры по корректировке движения маршрутов", – пояснил Блохин.

Он отметил, что компенсационные автобусы будут бесплатными. Маршрут КМ1 будет проходить от станции метро "Волжская" до "Текстильщиков", маршрут КМ2 свяжет станцию метро "Волжская" с "Дубровкой", пройдет через станции "Печатники" и "Кожуховская". На автобусе КМ3 можно будет доехать от станции "Печатники" до "Дубровки".

Участок "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии закроют с 1 по 23 мая. Там будут прокладывать тоннель БКЛ, и по правилам безопасности необходимо приостановить пассажирское движение.

После строительства новой станции "Печатники" БКЛ станет свободнее на соседней станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии почти на 30%, появятся новые маршруты, а удобные и быстрые пересадки сэкономят время.

Благодаря полному вводу БКЛ в метро на юге Москвы станет значительно комфортнее: южные участки Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и других линий разгрузятся 15–18%.

