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Общество

07:53

Рейсы из Москвы в Нижневартовск и обратно задержаны из-за тумана

транспорт общество

Фото: EPA/TASS/FRANCIS R. MALASIG

Аэропорт Нижневартовска временно приостановил принятие самолетов. В результате были задержаны 6 рейсов из Москвы, а также один лайнер из Новосибирска.

Известно, что причиной изменений в расписании полетов стал туман в аэропорту прибытия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Задержан прилет рейсов из Москвы и Новосибирска. Причина – сильный туман сегодня утром", – проинформировали в пресс-службе.

Уточняется, что речь идет о самолетах компаний "Аэрофлот", S7 Airlines, Belavia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Emirates, следующих из Москвы. Задержки составляют от 5 до 7 часов.

При этом лайнер из Новосибирска был задержан почти на три часа.

Кроме прочего, рейсы обратного направления данных авиакомпаний также задержаны.

Ранее стало известно об отменах авиарейсов в аэропортах Москвы. По данным портала "Яндекс.Расписания", изменения затронули свыше 20 вылетов самолетов.

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