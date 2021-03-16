Трамваи задерживаются на шоссе Энтузиастов из-за повреждения контактной сети

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Трамваи семи маршрутов задерживаются на шоссе Энтузиастов в связи с повреждением контактной сети, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"На шоссе Энтузиастов (в районе проезда Энтузиастов) из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50. Маршруты временно изменены", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по маршрутам трамваев курсируют автобусы.

Ранее сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии столичного метро временно закроют с 20 марта по 2 апреля. Ограничения необходимы для прокладки тоннеля БКЛ и строительства будущей станции "Воронцовская". По правилам безопасности участок для пассажиров должен быть закрыт.