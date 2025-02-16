Вынужденно севший в Польше самолет вылетит в Шарм-эш-Шейх вечером 16 февраля

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Воздушное судно, которому ранее пришлось вынужденно приземлиться в Польше, отправится обратно в Шарм-эш-Шейх из Калининграда 16 февраля в 20:30 по местному времени (21:30 по московскому). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе аэропорта Храброво.

Представители воздушной гавани также опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что данный рейс был отменен. Сейчас, как сказано в сообщении, борт Airbus A321 находится в аэропорту Храброво.

В пресс-службе воздушной гавани также рассказали, что всех пассажиров оповестили о переносе рейса. Им был предоставлен трансфер до гостиницы.

Пресс-служба Ассоциации туроператоров России подтвердила информацию о вылете обратного рейса египетской авиакомпании AlMasria из Калининграда в Шарм-эль-Шейх вечером 16 февраля.

"Задержка связана с обеспечением безопасности", – уточнили в АТОР.

Самолет Airbus A321, который летел из Шарм-эш-Шейх в Калининград, вынужденно сел в польском аэропорту Познани из-за неблагоприятных погодных условий. В АТОР заявили, что на борту судна египетской авиакомпании AlMasria было около 200 человек.

По данным СМИ, борт с россиянами не мог около 10 часов вылететь из Польши. При этом, как сообщили журналисты, из-за задержки этого рейса вовремя не вылетел другой самолет, следовавший по маршруту Калининград – Шарм-эш-Шейх.

Спустя время борт вылетел в Калининград и в 12:45 по московскому времени приземлилось в аэропорту Храброво.

