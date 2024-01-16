В Польше подписали соглашение о прекращении блокады границы с Украиной

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Правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками о прекращении до 1 марта блокады, которую организовали польские дальнобойщики на трех погранпереходах с Украиной. Об этом сообщил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак, передает портал RMF24.

Как утверждает министр, переговоры с протестующими велись в течение месяца. При этом он рассказал, что в подписанном соглашении фигурирует всего семь пунктов, содержание которых не раскрывается.

"Это не означает конец диалога. Напротив. Мы начинаем очень интенсивные, конструктивные переговоры", – подчеркнул Климчак.

Ранее польские перевозчики развернули круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медыка – Шегини" на польско-украинской границе. Они потребовали восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, приостановить действие лицензий для компаний, которые были созданы на Украине после начала СВО, а также организовать их проверку.

Комментируя ситуацию, мэр Львова Андрей Садовой призвал Варшаву вернуться к реальности и прекратить "позорную блокаду" на польско-украинской границе.

Позже польские власти попросили украинскую сторону отменить регистрацию грузовых автомобилей, которые возвращаются на территорию Евросоюза порожними.



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