Рейс Петербург – Дубай вылетел спустя более чем двое суток задержки

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Авиарейс FDB992A из Санкт-Петербурга в Дубай авиакомпании Flydubai, который должен был вылететь в 00:30 14 января, отправился по месту назначения 16 января в 08:20. Это следует из данных сервиса Flightradar.

Воздушное судно А6-FKE пробыло в Петербурге больше двух суток по техническим причинам. Отмечается, что запланированное время прилета – 14:06.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки рейса. Между тем в управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" пояснили, что вылет задержали по независящим от аэропорта причинам.

Клиентка Flydubai Юлия заявила, что пассажирам объяснили причину задержки рейса ремонтом сломанного самолета. Она подчеркнула, что после такого инцидента можно с уверенностью заявить об испорченном отпуске.

До этого в Москве задержали вылет авиакомпании Nordwind в Венесуэлу. Причиной стала техническая неисправность самолета. Позже пассажиров отправили за границу на резервном самолете компании.

Пассажиры пожаловались на задержку самолета в Шереметьево