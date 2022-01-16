Новый спуск пешеходного моста на станции Москва Товарная – Курская откроют 17 января

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Новый спуск пешеходного моста на станции Москва Товарная – Курская МЖД откроют в понедельник, 17 января. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

"Железнодорожники завершают возведение нового временного лестничного пролета пешеходного моста на станции Москва Товарная – Курская, который будет доступен для пассажиров с начала движения 17 января", – отметили в МЖД.

В пресс-службе уточнили, что работы над лестничным пролетом велись круглосуточно, в них были задействованы более 40 человек и четыре единицы тяжелой техники.

Отмечается, что временный пролет находится примерно на 150 метрах ближе к переходу через шоссе Энтузиастов. Выйти на шоссе с моста можно будет направо.

Кроме того, для информирования пассажиров об изменении схемы подхода к железнодорожному мосту с городской территории создали специальные элементы навигации.

В пятницу вечером, 14 января, на станции МЖД Москва Товарная – Курская частично обрушился сход пешеходного моста через железную дорогу. Из-за случившегося выход в город со станции на улицу Шоссе Энтузиастов оказался был временно ограничен.