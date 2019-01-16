Движение на ул. Ферганская полностью восстановлено

Фото: ЦОДД

Движение автотранспорта по Ферганской улице на юго-востоке Москвы восстановлено после завершения дорожных работ. Об этом сообщается на странице ЦОДД в Twitter.

Ранее автомобилистов попросили объезжать участок улицы Ферганская – от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда – в связи с работами после проседания грунта. Движение было открыто только по одной полосе. Автомобилистов и городской транспорт пропускали поочередно – сперва одно направление, затем другое. Авария не повлияла на подачу отопления и водоснабжения в жилые дома.

Дорога является дублером Волгоградского и Рязанского проспектов, важна в транспортном сообщении Выхина-Жулебина.