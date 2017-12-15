25–28 декабря ситуация на дорогах Москвы осложнится перед Новым годом – ЦОДД

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Центр организации дорожного движения призывает горожан 25–28 декабря перейти на общественный транспорт из-за повышенной загруженности дорог.
Как заявил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев в интервью телеканалу Москва 24, этот период станет одним из самых загруженных. В это время люди едут, чтобы купить подарки и поздравить. По словам Юрьева, лучше пользоваться общественным транспортом, так как это легче и удобнее, а также заранее планировать дела. Руководитель ЦОДД также рассказал, что полосы на дорогах столицы продолжат сужать в 2018 году для увеличения их количества.
Начальник информационно-аналитического управления ЦОДД Максим Щепаков ранее пояснил, что дорожная ситуация в столице осложнится в последние две недели декабря – с 15-го числа. Примерно с 28–29 декабря все начнет стабилизироваться, добавил он.
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