ЦОДД прогнозирует осложнение дорожной ситуации в последние две недели декабря

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Центр организации дорожного движения прогнозирует осложнение дорожной ситуации в Москве в последние две недели декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Начиная с 15 декабря, мы прогнозируем увеличение транспортных средств и, как следствие, возможно, дорожно-транспортная ситуация в городе станет чуточку напряженнее. Как всегда, где-то начиная с 28–29 декабря все это идет на спад", – сказал начальник информационно-аналитического управления ЦОДД Максим Щепаков.

В самые загруженные часы автомобилистам порекомендовали пользоваться общественным транспортом и такси.