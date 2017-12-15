Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Полосы на дорогах Москвы продолжат сужать в 2018 году ради увеличения их количества. Об этом рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев, передает телеканал Москва 24.

"Эта история [сужение полос] будет продолжена, потому что мы считаем, что это очень эффективный по затратам метод. Все, что ты делаешь, это ты обновляешь разметку. А в городе такой большой трафик, что город обязан это делать каждый год", – сказал Юрьев.

Ранее Вадим Юрьев сообщил, что около полумиллиона пассажиров пользуются маршрутами транспортной сети "Магистраль" ежедневно в будние дни.