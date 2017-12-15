Фото: портал мэра и правительства Москвы

Меры безопасности на транспорте Москвы усилят на время новогодних праздников. Об этом сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы на транспорте с 30 декабря по 9 января будут усилены меры безопасности и организована круглосуточная работа специального оперативного штаба. Мы хотим, чтобы праздничные дни в Москве прошли без происшествий, а поездки были максимально комфортными, поэтому просим с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Чиновник также отметил, что в указанные даты будет проводиться строгий досмотр багажа и пассажиров, а также досмотр подвижного состава всего городского транспорта. Особый режим безопасности будет действовать в метро, на наземном и на пригородном железнодорожном транспорте, а также на всех объектах инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что во время новогодних праздников в столице будут действовать усиленные меры безопасности.

На входах в места массовых гуляний установят пункты досмотра с металлодетекторами. На постах ГИБДД усилят меры по предотвращению ввоза в город взрывчатых веществ и оружия. Во время массовых гуляний за порядком будут следить 13 тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии.

Территорию будут обследовать с участием ОМОН и воинских частей 55 дивизии. Также в мероприятиях будут участвовать 12 расчетов минно-розыскных собак.

Особенно тщательно будут обследовать Манежную, Театральную, Боровицкую, Пушкинскую площади, площадь Революции, Александровский сад, улицу Моховую, Большой Каменный мост и вентиляционные шахты Московского метрополитена.