РЖД могут присоединиться к реконструкции части железной дороги в Белоруссии

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Российские железные дороги (РЖД) могут поучаствовать в реконструкции участка Белорусской железной дороги в направлении Калининградской области. Данный вопрос обсуждается, пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя гендиректора российской компании Сергея Павлова.

В кулуарах выставки "Транспорт России" он уточнил, что проект поможет развить совместный коридор, по которому РФ обеспечивает транспортную связанность Калининградской области.

Павлов отметил, что речь идет об участке в направлении Минск-Молодечно, решение об участии РЖД в проекте примут в этом году. Иные детали он раскрывать не стал.

Ранее Владимир Путин заявил о планах обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Минска. По его словам, направление будет очень востребованным как среди россиян, так и среди белорусов.

Также известно, что железнодорожное сообщение Минска с Минеральными Водами и Архангельском восстановят с 10 декабря. График будет действовать в течение года, сообщали в РЖД.

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