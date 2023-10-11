Железнодорожное сообщение Минска с Минводами и Архангельском восстановят с 10 декабря

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Железнодорожное сообщение Минска с Минеральными Водами и Архангельском, между Челябинском и Ташкентом восстановят с 10 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог.

"10 декабря 2023 года с 00:00 по московскому времени на всей сети Российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2023/2024 годы. График будет действовать в течение года", – уточнила компания.

Кроме того, пассажирское железнодорожное сообщение появится на таких направлениях, как Смоленск – Архангельск, Смоленск – Мурманск, Саратов – Мурманск, Тюмень – Дербент, Пермь – Кисловодск, Грозный – Казань и других. В частности, летом увеличат периодичность курсирования составов в Адлер и Анапу из Калининграда и других городов.

До этого стало известно, что время поездки из Москвы до Адлера уменьшится в два раза к 2030 году – до 16 часов. Это произойдет благодаря ускорению железнодорожного сообщения между городами в рамках транспортной стратегии РФ, следует из материалов к проекту федерального бюджета на следующий год и плановый период 2025–2026 годов.

Ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что запуск первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируется ввести до 2030 года. Уточняется, что высокоскоростная железнодорожная линия позволяет эксплуатировать поезда со скоростями от 200 до 400 километров в час.

В РЖД назвали примерную стоимость билетов на поезда высокоскоростной магистрали