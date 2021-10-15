Расписание поездов на МЦД-1 и МЦД-2 изменится 16 и 17 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Расписание поездов на первом и втором маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2), а также Савеловском, Белорусском, Рижском и Курском направлениях МЖД изменится 16 и 17 октября в связи с железнодорожными работами. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Так, на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях МЖД с 22:10 16 октября до 22:10 17 октября поезда будут следовать с увеличенными интервалами. Часть электричек проследует по укороченным маршрутам, а некоторые проследуют мимо станций Марк и Бескудниково.
Также с 22:00 16 октября не будет движения поездов от станции Бескудниково в сторону Москвы. Последний поезд Дмитров – Бородино отправится из Дмитрова в 20:39, из Лобни – в 21:27.
"17 октября первый поезд Лобня – Савеловский вокзал поедет из Лобни в 04:56. В это время закроют первый путь на участке Бескудниково – Савеловский вокзал", – предупредили в Дептрансе.
На МЦД-2, Рижском и Курском направлениях МЖД с 23:00 16 октября до 05:00 17 октября увеличатся интервалы движения поездов, часть из них проследует по укороченным маршрутам. Также будет закрыт первый путь на участке Рижский вокзал – Красный Балтиец.
"Время выбрано неслучайно: в выходные пассажиров на диаметре и пригородных линиях значительно меньше", – пояснили в департаменте.
Подробнее ознакомиться с измененным графиком можно в приложениях "Метро Москвы", "Расписание и билеты ЦППК", а также на сайте перевозчика.
Ранее сообщалось, что данные изменения затронут и расписание "Аэроэкспресса" на Савеловском направлении МЖД в сторону аэропорта Шереметьево.
Расписание электричек Рижского направления МЖД и МЦД-2 изменится 16–17 октября
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