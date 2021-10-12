Расписание "Аэроэкспресса" в сторону Шереметьево изменится 16–17 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Расписание "Аэроэкспресса" на Савеловском направлении МЖД в сторону аэропорта Шереметьево изменится в ближайшие выходные из-за плановых работ на путях. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
"В связи с проведением плановых работ на железной дороге 16 и 17 октября на Шереметьевском направлении будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс". Некоторые рейсы будут отменены", – говорится в сообщении.
Так, в субботу составы будут отправляться по расписанию до 21:05, последний поезд покинет Белорусский вокзал в 22:05, а Шереметьево – в 21:17.
В воскресенье из расписания уберут часть поездов. С 22:35 введут в стандартный график отправление аэроэкспрессов с Белорусского вокзала, а из аэропорта – с 21:47.
Для удобства пассажиров работу экспресс-автобусов продлят 16 октября, а 17 октября они будут курсировать каждые 20 минут.
Ранее стало известно, что 16–17 октября временно изменится расписание пригородных поездов Рижского направления МЖД и МЦД-2 из-за работ на участке Москва Рижская – Подмосковная. Некоторые поезда изменят время отправления и прибытия в конечный пункт, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту
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