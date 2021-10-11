Расписание электричек Рижского направления МЖД и МЦД-2 изменится 16–17 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

16–17 октября временно изменится расписание пригородных поездов Рижского направления Московской железной дороги и второго маршрута Московских центральных диаметров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ночь с 16 на 17 октября будут проводиться работы на участке Москва Рижская – Подмосковная.

"Технологические окна назначены в выходные дни с использованием преимущественно ночного времени, чтобы работы минимально отразились на графике движения поездов. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям", – говорится в сообщении.

Из-за работ некоторые поезда изменят время отправления и прибытия в конечный пункт, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту.

С измененным расписанием можно ознакомиться на вокзалах, остановках или на официальном сайте РЖД.

Ранее сообщалось об увеличении количества "Сапсанов" между Москвой и Петербургом. Кроме того, будет расширена география двухэтажных поездов – до 30 пар на 21 маршруте. Они будут курсировать из столицы в Белгород, Ульяновск, Йошкар-Олу, Оренбург, Чебоксары, а также из Санкт-Петербурга в Анапу, Кострому и Белгород.

