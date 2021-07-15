Москвичи выберут название станции БКЛ в Нагатинском Затоне

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Голосование за название строящейся станции БКЛ в районе Нагатинский Затон стартовало на сайте "Активный гражданин". Информация об этом появилась на mos.ru.

Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко напомнил, что участники проекта "Активный гражданин" уже выбрали названия пяти станций разного вида городского транспорта. Подобный формат оказался у москвичей очень востребованным.

В настоящее время жителям столицы нужно сделать выбор из трех вариантов – "Нагатинский Затон", "Корабельная" и "Речная".

"Первое связано с районом, в котором находится станция, второе – со знаменитым судостроительным заводом и одноименной улицей, расположенной неподалеку. Название "Речная" подчеркивает особое положение района, окруженного с трех сторон Москвой-рекой", – поясняется в материале.

Также горожане могут предложить собственный вариант или указать, что доверяют подобный выбор исключительно специалистам.

Новая станция БКЛ должна открыться в 2022 году в составе участка "Нижегородская" – "Каширская".

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на всех четырех станциях восточного участка БКЛ столичного метро завершаются земляные и продолжаются монолитные работы. Готовность восточного участка БКЛ протяженностью 11,4 километра оценивается на 44%.

