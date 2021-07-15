На участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На южном участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

В Дептрансе уточнили, что это связано с падением человека на пути. В настоящее время специалисты вводят движение в график.

Ранее инцидент с падением человека на пути произошел на Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Информация о состоянии пострадавшего не уточнялась.