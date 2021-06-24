На МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД задерживаются поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги задерживаются поезда, сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На D1 и Савеловском направлении в сторону области задерживаются электропоезда из-за остановки поезда по техническим причинам на станции Марк", – уточнили в компании-перевозчике.

В ЦППК добавили, что состав отправился самостоятельно. Движение других поездов постепенно будут вводить в график.

Ранее на участке МЦД-1 и Савеловского направления МЖД уже останавливался поезд, из-за которого было затруднено движение. Тогда специалисты объяснили инцидент техническими причинами.