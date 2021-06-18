Три грузовых вагона сошли с рельсов на юго-западе Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Три грузовых вагона с углем сошли с рельсов на юго-западе столицы, информирует сайт Московской железной дороги (МЖД).

По имеющимся данным, происшествие было зафиксировано на станции Бекасово-Сортировочное.

"Для возвращения вагонов на пути на место отправлен восстановительный поезд", – заявили в пресс-службе МЖД.

В результате случившегося никто не пострадал. Пресс-служба железной дороги также сообщила об отсутствии угрозы для экологии.

Добавляется, что инцидент не повлиял на график движения пассажирских и пригородных поездов.

"Причины случившегося устанавливаются", – заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что три вагона с углем сошли с рельсов на станции Петухово Южно-Уральской железной дороги в Курганской области. Пострадавших в результате инцидента не было. Кроме того, не рассыпалось даже содержимое вагонов.