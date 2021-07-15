В Домодедово открылся новый терминал для пассажиров аэроэкспрессов

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В аэропорту Домодедово открылся четырехэтажный терминал для аэроэкспрессов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Открытие собственного терминала "Аэроэкспресс" в Домодедово – важный шаг как в развитии нашей компании, так и в развитии аэропорта. <...> Новая инфраструктура позволит сделать путь из Москвы в аэропорт более "бесшовным" и удобным", – заявила генеральный директор ООО "Аэроэкспресс" Алина Бисембаева.

Теперь пассажиры смогут пройти в зал вылетов напрямую с железнодорожной платформы, не выходя на улицу, объяснила она.

Уточняется, что терминал представляет из себя две железнодорожные платформы с навесом и четыре пути, а также многофункциональный комплекс для обслуживания пассажиров. Он сможет принимать 1,5 тысячи человек в час.

На первых двух этажах здания расположены кассы, а также предусмотрены места для кафе и магазинов. На верхних этажах разместится отель, открытие которого запланировано на ближайшее время.

С 12 июля аэроэкспрессы, следующие в аэропорт Домодедово, начали делать промежуточную остановку на одноименной железнодорожной станции.

При этом, как уточнил перевозчик, время в пути от Павелецкого вокзала до аэропорта из-за этого не изменится. Теперь жителям Домодедова потребуется всего 13 минут, чтобы добраться в аэропорт, при этом дорога до Москвы займет полчаса.

