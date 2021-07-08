Аэроэкспрессы начнут останавливаться на станции Домодедово

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С 12 июля аэроэкспрессы, следующие в аэропорт Домодедово, будут делать промежуточную остановку на железнодорожной станции Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании уточнили, что время в пути от Павелецкого вокзала до аэропорта не изменится.

Теперь жителям Домодедова потребуется всего 13 минут, чтобы добраться в аэропорт, при этом дорога до Москвы займет полчаса.

"На текущем этапе только некоторые аэроэкспрессы будут останавливаться в городе Домодедово – это связано с особенностями железнодорожной инфраструктуры. Сейчас остановка появится у рейсов в пиковые часы, чтобы предоставить сервис максимальному количеству пассажиров, и уже в следующем году мы планируем включить ее в большинство рейсов", – уточнила генеральный директор компании "Аэроэкспресс" Алина Бисембаева.

Для пассажиров, следующих из города Домодедово в столицу, компания запустит спецтариф. По нему стоимость поездки составит 300 рублей. Стандартная цена – 399 рублей вне зависимости от станции посадки.

Компания планирует ввести гибкую тарифную линейку на этом направлении и начать продажу абонементов. Приобрести билеты на аэроэкспресс можно будет прямо на станции Домодедово – для удобства пассажиров будут установлены билетопечатающие автоматы. Турникеты на платформе будут адаптированы для считывания таких билетов. Сохранять их необходимо до конца поездки независимо от того, в какую сторону направляется пассажир.

Ранее сообщалось, что владельцы карт "Тройка" могут оплатить билеты на аэроэкспресс бонусами. Для покупки доступны билеты по тарифу "Стандарт" стоимостью 399 бонусов.