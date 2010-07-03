В России предложили снизить скорость движения автомобилей зимой

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В России предложили снизить скорость движения автомобилей с шипованной резиной в зимний период. С такой инициативой выступили в Российском дорожном научно-исследовательском институте.

Как рассказал RT один из участников исследования, завкафедрой Российского университета транспорта (МИИТ) Николай Лушников, зимой из-за шипованной резины заметно увеличивается износ дорожного покрытия, особенно при езде с большой скоростью. В результате дороги требуют дополнительного дорогостоящего ремонта.

"После 70−80 километров в час износ увеличивается значительно", − пояснил специалист. По его мнению, если зимой ограничить скорость, это "приведет не только к уменьшению износа дорожного покрытия, но и к повышению безопасности движения".

Помимо этого, ограничение скорости снизит негативное влияние автотранспорта на экологию, добавил Лушников. Проанализировав данные автоматических станций контроля загрязнения воздуха в Москве за период с 2013 по 2015 годы, ученый и его коллеги выяснили, что самая высокая концентрация взвешенных частиц, которые образовались при разрушении дорожного покрытия, совпадает с сезонной сменой шин. Таким образом, чем больше автомобилей с шипованной резиной выезжает на трассы, тем более загрязненным становится воздух, отметил Лушников.

"Пока мы не можем сказать, на сколько именно нужно снизить скорость, для этого потребуется дополнительное исследование", − признался ученый. При этом он напомнил, что такая мера распространена в зарубежных странах и уже доказала свою эффективность.

Ранее специалисты Российского дорожного научно-исследовательского института предложили сузить левую полосу на автомагистралях. По мнению исследователей, на трассах с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос может быть сокращена до 3,5 метра. При этом скорость и безопасность движения не изменятся.