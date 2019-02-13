В Федерации автовладельцев оценили предложение повысить штрафы за стоянку на обочине

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель Федерации автовладельцев Сергей Канаев прокомментировал порталу Москва 24 предложение Минтранса повысить штрафы водителям за остановку на автомагистралях в три раза.

"Одним повышением штрафа проблему не решить, люди все равно будут останавливаться, если возникнет необходимость. Должен стоять знак: "Остановка запрещена, ближайшая остановка – через пять километров", – считает Канаев.

По его мнению, если поставить такие знаки, то люди не будут останавливаться в запрещенных местах.

"Когда мы повысим информированность, тогда можно и говорить, есть ли такие злостные нарушители на автомагистрали, которые останавливаются в запрещенном месте. Тогда будет понимание: "А нужно ли нам поднимать штрафы?" – отметил собеседник портала Москва 24.

Эксперт признает, что остановка водителей на магистрали иногда приводит к страшным ДТП из-за высокой скорости, при этом в некоторых случаях водители вынуждены остановиться, полагает он.

"Если сломался в автомобиле какой-то агрегат или проблема с колесом, а доехать и съехать невозможно, водителю приходится останавливаться, чтобы не поплатиться жизнью. На мой взгляд, необходимо также предусмотреть те случаи, когда остановка на магистрали все-таки возможна в силу обстоятельств", – рассуждает Канаев.

Ранее в Минтрансе предложили ужесточить наказание за остановку на автомагистрали. Штраф за стоянку на обочине может вырасти до трех тысяч рублей. Данная мера призвана сократить аварийность.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов и находится на этапе публичных обсуждений.

В пояснительной записке указывается, что только на дорогах компании "Автодор" из-за наезда на стоящий на обочине транспорт погибли 39 человек, что составляет 15,2% от общего числа погибших.