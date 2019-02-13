В Федерации автовладельцев оценили предложение повысить штрафы за стоянку на обочине

Руководитель Федерации автовладельцев Сергей Канаев прокомментировал порталу Москва 24 предложение Минтранса повысить штрафы водителям за остановку на автомагистралях в три раза.
"Одним повышением штрафа проблему не решить, люди все равно будут останавливаться, если возникнет необходимость. Должен стоять знак: "Остановка запрещена, ближайшая остановка – через пять километров", – считает Канаев.
По его мнению, если поставить такие знаки, то люди не будут останавливаться в запрещенных местах.
"Когда мы повысим информированность, тогда можно и говорить, есть ли такие злостные нарушители на автомагистрали, которые останавливаются в запрещенном месте. Тогда будет понимание: "А нужно ли нам поднимать штрафы?" – отметил собеседник портала Москва 24.
Эксперт признает, что остановка водителей на магистрали иногда приводит к страшным ДТП из-за высокой скорости, при этом в некоторых случаях водители вынуждены остановиться, полагает он.
"Если сломался в автомобиле какой-то агрегат или проблема с колесом, а доехать и съехать невозможно, водителю приходится останавливаться, чтобы не поплатиться жизнью. На мой взгляд, необходимо также предусмотреть те случаи, когда остановка на магистрали все-таки возможна в силу обстоятельств", – рассуждает Канаев.
Ранее в Минтрансе предложили ужесточить наказание за остановку на автомагистрали. Штраф за стоянку на обочине может вырасти до трех тысяч рублей. Данная мера призвана сократить аварийность.
Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов и находится на этапе публичных обсуждений.
В пояснительной записке указывается, что только на дорогах компании "Автодор" из-за наезда на стоящий на обочине транспорт погибли 39 человек, что составляет 15,2% от общего числа погибших.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.