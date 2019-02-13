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12:19

Минтранс предложил увеличить штрафы за остановку на обочинах

транспорт дороги

12:19

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Минтранс предложил увеличить штраф за остановку на обочине автомагистралей и скоростных автомобильных дорогах с одной до трех тысяч рублей. Данная мера призвана сократить аварийность.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов и находится на этапе публичных обсуждений.

В пояснительной записке указывается, что только на дорогах компании "Автодор" из-за наезда на стоящий на обочине транспорт погибли 39 человек, что составляет 15,2% от общего числа погибших.

"Во всех случаях ДТП остановка и стоянка транспортных средств была запрещена, ДТП произошли в темное время суток", – уточняется в документе.

В ведомстве напомнили, что штраф за остановку на обочине скоростных трасс повышался в 2013 году. Мера возымела эффект уже в 2014 году – число аварий, связанных с наездом на стоящие транспортные средства, сократилось на 25%.

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транспорт дороги

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