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11 февраля, 08:46

Работу светофоров оптимизировали в 20 столичных районах

город транспорт дороги

11 февраля, 08:46

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 20 столичных районах с начала года оптимизировали работу светофоров на пешеходных переходах.

"В их числе Южное Тушино, Дмитровский район, Ивановское, Раменки, Пресненский район, Сокольники, Дорогомилово, Аэропорт и другие", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Также на 72 пешеходных переходах изменили ночной режим работы светофоров с начала 2019 года. Раньше они работали в режиме желтого мигающего сигнала, а сейчас включили трехцветный режим, как и днем.

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что светофоры перенастраивают на самых оживленных столичных улицах.

"При оптимизации работы светофоров мы учитываем дорожную обстановку рядом с переходами, чтобы изменения не повлияли на загруженность дорог. После перенастройки устройств двигаться по городу удобно пешеходам, пассажирам городского транспорта и автомобилистам", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в столице перенастроили работу светофоров на 212 пешеходных переходах. Эти меры сократили суммарное время ожидания пешеходов на 900 часов в сутки.

Светофоры со светящимися опорами появились на 11 площадках в Москве в декабре. Всего за 2018 год подсветка светофоров появилась на 59 адресах.

город транспорт дороги

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