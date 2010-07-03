Движение на синей ветке метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В метро восстановили движение поездов на Арбатско-Покровской линии. Об этом сказано в Twitter подземки.

Сбой в движении на синей ветке произошел утром 15 мая. Составы ходили с увеличенными интервалами в сторону "Щелковской". Из-за этого станции в центре были переполнены. Причины задержки поездов не уточнялись.

