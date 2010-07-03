Сбой в движении поездов произошел на синей ветке метро

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На синей ветке метро увеличились интервалы движения поездов в сторону станции "Щелковская", сообщает пресс-служба подземки.

О причинах задержки составов в метрополитене не говорят, но обещают вскоре восстановить график движения. Из-за сбоя станции переполнены пассажирами.

"Пожалуйста, не держите двери поезда – не задерживайте его отправление. Движение будет введено в график в ближайшие 5–10 минут", – сказано в сообщении.