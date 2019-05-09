Движение поездов на желтой ветке метро ввели в график

Фото: ТАСС/Марина Круглякова

На Солнцевской линии столичной подземки вечером в четверг, 9 мая, произошел сбой в движении поездов. В настоящий момент оно уже восстановлено, движение ввели в график. Об этом говорится в сообщении метрополитена в микроблоге Twitter.

"На участке Солнцевской линии (8А) от станции "Говорово" до станции "Раменки" временно нет движения поездов по техническим причинам", – говорились в сообщении.

В метро добавили, что извиняются перед пассажирами за доставленные неудобства.