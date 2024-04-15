Пассажиры забыли 7 картин в метро Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажиры забыли в столичном метро 7 картин с начала года. Как отметил заммэра Максим Ликсутов, речь идет о репродукциях известных произведений, портретах, натюрмортах и пейзажах. Его слова приводятся в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.

"С начала 2024 года на склады забытых вещей поступило более 12,5 тысячи оставленных предметов. Для удобства пассажиров они работают каждый день с 08:00 до 20:00. Склады находятся на станциях "Черкизовская", "Деловой центр" и "Котельники", – уточнил он.

Заммэра обратил внимание, что 6 из 7 оставленных произведений искусства уже вернулись к своим владельцам.

Ранее департамент сообщил, что пассажиры получили обратно более 2,1 тысячи забытых в метро предметов.

Ликсутов рассказал, что склад забытых вещей является одним из первых и востребованных сервисов метрополитена Москвы. 20 марта ему исполнился 71 год. Владельцам возвращали манекены, концертные костюмы, картины и свадебные платья.

