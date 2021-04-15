Трамвайное кольцо у станции "Войковская" откроется на три недели раньше графика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Разворотное трамвайное кольцо у станции метро "Войковская" откроется 16 апреля, движение трамваев № 30 и 31 там возобновится на три недели раньше, чем ожидалось по графику. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Строители раньше графика восстановили пути на разворотном кольце у "Войковской" – еще два маршрута вернутся к нашим пассажирам. В ближайшие дни откроем линию в Богородском – мы знаем, что там тоже очень ждут трамвай. До 10 мая завершим ремонт путей на оставшихся участках. Благодарю москвичей за терпение и понимание", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Трамвай № 31 будет курсировать по всему маршруту – от проспекта Маршала Жукова до метро "Войковская", а составы на маршруте № 30 будут следовать по укороченному пути – от Таллинской улицы до "Войковской".
"Здесь мы продолжаем ремонт путей, поэтому пока что маршрут будет сокращенным", – пояснили в департаменте.
Ранее сообщалось, что до середины 2022 года Москва получит более 200 современных низкопольных трамвайных составов с кондиционерами, Wi-Fi, USB-зарядками.
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