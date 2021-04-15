Посвященный нацпроектам поезд запустили на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На Арбатско-Покровскую линию столичного метрополитена вывели состав, посвященный национальным проектам. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"У национальных проектов очень много разных возможностей у разных групп людей. Сегодня мы запускаем поезд по Арбатско-Покровской линии, в котором пять сдвоенных вагонов, в которых мы рассказываем про все национальные проекты", – рассказала руководитель дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО "Национальные приоритеты" Юлия Грязнова.
Эксперт подчеркнула, что полное содержание проектов в поезде не расписано. Более подробная информация доступна на информационных ресурсах по их тематикам, перейти на которые можно с помощью QR-кодов.
В пресс-службе АНО "Национальные проекты" уточнили, что в тематическом вагоне "Создавать семью" размещена информация по проекту "Демография". В частности, здесь можно узнать о принципах программы материнского капитала, которым в 2020 году воспользовались более миллиона семей.
Кроме того, пассажирам доступны вагоны "Наслаждаться городом", где можно проголосовать за модернизацию дворовой территории, и "Использовать технологии", посвященный цифровой экономике.
Контент, задействованный в оформлении поезда, охватывает тематические блоки "Создавать семью", "Быть здоровым", "Узнавать новое", "Наслаждаться городом", "Использовать технологии", "Заглядывать за горизонт", "Развивать свое дело" и "Быть всегда в форме".
В декабре 2020 года Владимир Путин поручил сформулировать конкретные показатели достижения наццелей развития РФ. Данные вопросы были рассмотрены на заседании Совета по стратегическому развитию.
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