Полиция на въезде в Москву проверит пропуска у водителей и пассажиров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники ДПС проверяют электронные пропуска у всех участников дорожного движения на въезде в столицу, за исключеним такси, сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что формат проверки оснований въезда транспортных средств в Москву изменился 15 апреля.

Если граждане перемещаются на такси, цифровой пропуск требуется только пассажирам. Водителей такси допускают к движению на основании действующих лицензий на пассажирские перевозки.

Чтобы обеспечить такие меры, власти приняли решение сузить проезжие части. В случае установления "необъективных причин въезда в город" полицейские будут проводить разъяснительную работу и предлагать развернуть машину в противоположном направлении.

Нарушителей в установленном порядке привлекут к административной ответственности.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о введении пропускной системы 11 апреля. Такие же меры были предприняты в области. Так, разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.

Отмечается, что на въезде в Москву уже дежурят наряды ДПС. Сотрудники в основном останавливают машины с немосковскими номерами, интересуются целью поездки и спрашивают у этих водителей электронные пропуска.