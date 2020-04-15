Полиция на въезде в Москву проверит пропуска у водителей и пассажиров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники ДПС проверяют электронные пропуска у всех участников дорожного движения на въезде в столицу, за исключеним такси, сообщает Агентство "Москва".
Отмечается, что формат проверки оснований въезда транспортных средств в Москву изменился 15 апреля.
Если граждане перемещаются на такси, цифровой пропуск требуется только пассажирам. Водителей такси допускают к движению на основании действующих лицензий на пассажирские перевозки.
Чтобы обеспечить такие меры, власти приняли решение сузить проезжие части. В случае установления "необъективных причин въезда в город" полицейские будут проводить разъяснительную работу и предлагать развернуть машину в противоположном направлении.
Нарушителей в установленном порядке привлекут к административной ответственности.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о введении пропускной системы 11 апреля. Такие же меры были предприняты в области. Так, разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.
Отмечается, что на въезде в Москву уже дежурят наряды ДПС. Сотрудники в основном останавливают машины с немосковскими номерами, интересуются целью поездки и спрашивают у этих водителей электронные пропуска.
На въездах в Москву частично перекрыли движение
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: