15 февраля, 11:59Транспорт
Сложные метеоусловия не повлияли на график движения поездов "Аэроэкспресса"
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Поезда "Аэроэкспресса" до аэропорта Шереметьево, Домодедово и Внуково курсируют по расписанию, несмотря на снегопад. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.
"Поезда "Аэроэкспресс" курсируют по расписанию до Шереметьево, Домодедово и Внуково, несмотря на непогоду. Стоимость билетов, как и график движения, не зависит от погодных условий и является фиксированной", – говорится в сообщении.
В связи со сложными метеоусловиями пассажирам рекомендовали заранее планировать поездки, а также проверять онлайн-табло вылетов.
Приобрести билеты на поезда "Аэроэкспресса" можно на сайте, в мобильном приложении, в кассах, а также в билетных автоматах компании в терминалах.
По прогнозам синоптиков, снегопад в Москве будет идти примерно до 15:00. После этого интенсивные осадки стихнут. Неблагоприятные погодные условия будут сопровождаться сильным ветром до 10 метров в секунду.
Московские аэропорты работают штатно в условиях непогоды
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