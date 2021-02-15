Движение поездов на МЦК осуществляется с увеличенным интервалом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов по часовой стрелке на МЦК осуществляется с увеличенным интервалом из-за проведения следственных мероприятий, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Движение поездов по часовой стрелке на МЦК осуществляется с увеличенным интервалом на период проведения следственных мероприятий правоохранительными органами", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Специалисты делают все возможное для того, чтобы ввести поезда в график.

Ранее электрички на Горьковском направлении Московской железной дороги задерживались из-за травмирования человека.

