Несколько электричек задерживаются на Горьковском направлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Электропоезда на Горьковском направлении Московской железной дороги задерживаются из-за травмирования человека. Об этом Агентству "Москва" заявили представители МЖД.

"Сегодня в 6:04 на станции Железнодорожная Горьковского направления произошло травмирование человека, который, по предварительной информации, переходил железную дорогу в неположенном месте перед близко идущим поездом", – говорится в сообщении перевозчика. Электричка продолжила движение после того, как была оказана помощь пострадавшему.

Сейчас МЖД делает все возможное для введения движения пригородных поездов в график.

Ранее говорилось, что для покупки билетов в приложении ЦППК больше не нужны персональные данные. Такое нововведение стало возможным благодаря приказу министерства транспорта России № 433.