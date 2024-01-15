15 января, 07:21Транспорт
Трамваи 10 маршрутов задерживаются в центре и на юге Москвы
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ряд трамваев задерживается на юге и в центре Москвы, вместо них работают автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
"В центре и на юге Москвы задерживаются трамваи № А, 1, 14, 16, 26, 38, 39, 43, 47 и 49. Маршруты временно изменены", – указано в сообщении.
В ведомстве сообщили, что вместо трамваев работают автобусы:
- от метро "Чистые пруды" до метро "Университет";
- от Серпуховского Вала до метро "Университет";
- от метро "Октябрьская" до метро "Университет";
- от МЦК Угрешская до метро "Павелецкая";
- от остановки "Чертаново Южное" до остановки "Москворецкий рынок";
- от остановки "Нагатино" до метро "Нагатинская".
В Дептрансе призвали пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
Ранее интервалы движения поездов были временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. В Дептрансе подчеркнули, что причиной этого стала сумка-тележка, упавшая на путь.
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