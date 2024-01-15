Трамваи 10 маршрутов задерживаются в центре и на юге Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ряд трамваев задерживается на юге и в центре Москвы, вместо них работают автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"В центре и на юге Москвы задерживаются трамваи № А, 1, 14, 16, 26, 38, 39, 43, 47 и 49. Маршруты временно изменены", – указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что вместо трамваев работают автобусы:



от метро "Чистые пруды" до метро "Университет";

от Серпуховского Вала до метро "Университет";

от метро "Октябрьская" до метро "Университет";

от МЦК Угрешская до метро "Павелецкая";

от остановки "Чертаново Южное" до остановки "Москворецкий рынок";

от остановки "Нагатино" до метро "Нагатинская".

В Дептрансе призвали пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее интервалы движения поездов были временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. В Дептрансе подчеркнули, что причиной этого стала сумка-тележка, упавшая на путь.