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15 января, 07:21

Транспорт

Трамваи 10 маршрутов задерживаются в центре и на юге Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ряд трамваев задерживается на юге и в центре Москвы, вместо них работают автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"В центре и на юге Москвы задерживаются трамваи № А, 1, 14, 16, 26, 38, 39, 43, 47 и 49. Маршруты временно изменены", – указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что вместо трамваев работают автобусы:

  • от метро "Чистые пруды" до метро "Университет";
  • от Серпуховского Вала до метро "Университет";
  • от метро "Октябрьская" до метро "Университет";
  • от МЦК Угрешская до метро "Павелецкая";
  • от остановки "Чертаново Южное" до остановки "Москворецкий рынок";
  • от остановки "Нагатино" до метро "Нагатинская".

В Дептрансе призвали пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее интервалы движения поездов были временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. В Дептрансе подчеркнули, что причиной этого стала сумка-тележка, упавшая на путь.

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