На участке Щелковского шоссе в Москве ограничат движение с 19 по 30 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одну полосу на территории Щелковского шоссе специалисты будут ограничивать для движения транспорта в ночное время с 19 по 30 января. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"С 19 до 30 января в период с 01:30 до 05:30 для проезда будет недоступна одна полоса на участке Щелковского шоссе. Это связано с проведением строительных работ", – поделились в департаменте.

Водителей предупредили, что специалисты закроют одну из четырех полос Щелковского шоссе в районе дома 74. Кроме того, выделенная полоса также приостановит работу на указанное время.

Ранее в министерстве транспорта РФ заявили, что движение на Крымском мосту приостановят 17 января. Ограничения будут действовать в период с 13:00 до 18:00.

Уточняется, что в это время работники будут проводить на объекте ремонтно-восстановительные мероприятия.

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