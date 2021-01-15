В Дептрансе рассказали, как продлить проездные школьникам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В кассах метро и киосках Мосгортранса можно продлить льготные проездные билеты столичных школьников. Об этом сообщили в московском департаменте транспорта.

Билеты будут восстановлены из расчета календарного месяца за срок с 9 октября, когда из-за временных ограничений ими нельзя было воспользоваться.

Рекомендуется обратиться в кассы в начале месяца, чтобы средства были возвращены в полном объеме. Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (495) 777-77-77.

Ранее сообщалось, что в столице учащиеся с 1-го по 11-й класс с 18 января возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме. Позднее стало известно, что очные занятия возобновятся в школах всех регионов России.