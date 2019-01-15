Российские авиакомпании поставили рекорд в 2018 году

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116 миллионов пассажиров воспользовались российскими авиакомпаниями в 2018 году, рассказал ТАСС министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Гайдаровского форума.

Дитрих уточнил, что 68 миллионов из них летали внутренними рейсами, 47,5 миллиона – международными. Рост составил 9,7% и 11,9% соответственно.

Ранее эксперты предрекли рост цен на авиабилеты в 2019 году. За перелет придется заплатить минимум на 5–7% дороже обычного.

Подорожание связывают с удорожанием авиакеросина. На росте расходов перевозчиков отражается и ослабление рубля.