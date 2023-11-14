Работу Керченской паромной переправы приостановили

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Керченская паромная переправа на время приостановила работу. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.

Как он заявил, работа паромной была приостановлена в 18:35. При этом, по состоянию на 20:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не наблюдается.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли 8 ноября. При этом не объяснялось, по какой причине произошло перекрытие моста.

До этого в министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Б. Е. Бутомы в Керчи. По данным ведомства, российским средствам ПВО удалось сбить 13 летевших ракет. Там же уточнили, что одна ракета повредила корабль, находившийся на заводе.