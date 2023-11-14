Поезда не ходили на участке Филевской линии метро из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Поезда не ходили между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии столичного метрополитена, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Это связано с человеком, который упал на пути. В Дептрансе отмечали, что на западном участке Филевской линии метро были увеличены интервалы движения поездов.

Позже движение на ветке восстановили, в настоящее время оно вводится в график.

Днем ранее похожая ситуация произошла на участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Там также временно увеличивали интервалы движения поездов из-за человека на путях. Впоследствии движение начали вводить в график.

До этого сообщалось, что расписание движения поездов Савеловского и Белорусского направлений МЦД-1 изменится с 10:00 до 16:00 18–19, а также 25–26 ноября.

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