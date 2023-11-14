Инициированное Москвой разбирательство в ИКАО может занять не менее года

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Разбирательство в отношении 37 государств, которое начала Москва, в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) может занять не менее года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

В октябре РФ подала в совет ИКАО заявление о нарушении странами конвенции о международной гражданской авиации. Москва обвинила в этом всех членов Евросоюза, а также США, Канаду, Британию, Албанию, Исландию, Монако, Норвегию, Северную Македонию, Черногорию и Швейцарию.

В МИД уточнили, что с этого момента генеральный секретарь ИКАО заявил, что заявление Москвы по форме соответствует имеющимся требованиям. Уже 9 ноября совет ИКАО принял решение, что срок для подачи государствами-ответчиками контрмеморандума будет установлен на его следующей сессии в январе–феврале 2024 года.

"Что касается общих сроков рассмотрения советом ИКАО данного дела, то прогнозы на этот счет делать преждевременно", – говорится в сообщении.

Ранее Ространснадзор насчитал 2 тысячи авиарейсов в 2022 году на западных самолетах с просроченными запчастями из-за санкций. Глава ведомства Виктор Басаргин уточнял, что несмотря на ограничения, гражданская авиация РФ бесперебойно выполняет доставку пассажиров.

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