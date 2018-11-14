Собянин открыл участок Варшавского шоссе в Щербинке после реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин принял участие в открытии движения по реконструированному участку Варшавского (Симферопольского) шоссе от Молодцовского проезда (Проектируемого проезда № 728) до обводной дороги на Подольск.

"Закончилась многолетняя работа по реконструкции "Варшавки", ее части за МКАД. Это была узкая дорога, по которой проехать было сложно. Сегодня это полноценная скоростная магистраль: построены дублеры, эстакады", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что транспортное обслуживание в результате реконструкции улучшится для сотен людей: жителей Южного Бутова, Щербинки, Подольска. Собянин назвал работу, которую проделали, важной.



Реконструкция участка велась с сентября 2016 года. В ходе работ основной ход Варшавского шоссе расширили с 2 до 3–5 полос движения в каждую сторону. Трасса стала бессветофорной, а ее пропускная способность выросла примерно на треть.

Основным искусственным сооружением на участке стал 6-полосный транспортный тоннель на пересечении с улицей Железнодорожная. Общая протяженность тоннеля – 568 метров.

Для пешеходов предусмотрены мосты или подземные переходы. Всего на участке реконструировано свыше 12 километров дорог. В их числе основной ход Варшавского шоссе и его дублера (5,8 километра), боковые проезды (3,6 километра), съезды и местные проезды (1,5 километра).

Также реконструировали улицу Маршала Савицкого (331 метр) и обводную дорогу (355 метров). Кроме того, построили два надземных и два подземных пешеходных переходов, установили шумозащитные экраны (633 метра), смонтировали инженерные коммуникации.

В марте ввели в эксплуатацию эстакаду длиной 606 метров через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого. Она улучшила транспортную ситуацию в Щербинке, ликвидировав заторы на пересечении Варшавского шоссе с улицами Маршала Савицкого и 40 лет Октября.

Во II квартале 2019 года планируется завершить строительство двух пешеходных мостов через Варшавское шоссе в районе дома № 51 по улице Железнодорожная и дома № 20 по улице Юбилейная. Вдоль трассы высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

Открытие движения на последнем участке трассы завершает многолетнюю реконструкцию "старого" Варшавского шоссе. Благодаря работам пропускная способность магистрали выросла примерно на треть.

Ликвидированы хронические транспортные заторы на пересечении со 2-й Мелитопольской улицей, улицами Маршала Савицкого и 40-летия Октября. Строительство путепровода на 34-м километре Курского направления МЖД уменьшило заторы на улицах Щербинки, связало Остафьевское и Варшавское шоссе.