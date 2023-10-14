14 октября, 11:37Транспорт
Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановили
Фото: 123RF/hennessfotographer
Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.
Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда – по несколько раз в день. Власти Крыма просят относиться к этому с пониманием.
Ранее восстановительные мероприятия на Крымском мосту осуществляли с 21:00 2 октября до 06:00 3 октября.
До этого приостановка движения машин была 1 октября. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Движение авто по левой части Крымского моста восстановили
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