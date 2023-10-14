Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановили

Фото: 123RF/hennessfotographer

Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда – по несколько раз в день. Власти Крыма просят относиться к этому с пониманием.

Ранее восстановительные мероприятия на Крымском мосту осуществляли с 21:00 2 октября до 06:00 3 октября.

До этого приостановка движения машин была 1 октября. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение авто по левой части Крымского моста восстановили