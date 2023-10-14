Более 20 рейсов задержали в аэропортах Москвы

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Около 24 авиарейсов задержали и 7 отменили в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс Расписания".

По информации на 07:53 по московскому времени, во Внуково задержали 9 рейсов и три отменили, в Домодедово полет отложили 11 рейсов и четыре не смогли вылететь, в Шереметьево задержали четыре рейса.

Ранее более 20 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах ночью 25 сентября. В частности, в Домодедово задержали 22 рейса и три отменили.

В ночь на 17 сентября столичные аэропорты также вводили временные ограничения. В ту ночь было задержано и отменено более 40 рейсов.

Рейс "Москва – Анталья" задержали из-за сломавшегося самолета в аэропорту Внуково