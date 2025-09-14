Движение на Казанском направлении МЖД возобновлено после пожара в поезде

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Движение электричек на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) возобновили после пожара в грузовом поезде, сообщила пресс-служба перевозчика.

По информации МЖД, огнеборцы потушили возгорание в вагоне с пиломатериалами, которое произошло на перегоне Шиферная – Пески. Движение по одному пути на данном участке восстановлено.

Составы курсируют в обе стороны в реверсивном режиме. Из-за этого в пути задерживаются электрички дальних маршрутов, а также ряд поездов дальнего следования.

О пожаре в грузовом поезде стало известно 14 сентября. Загоревшийся вагон оперативно отцепила локомотивная бригада. Возгорание было локализовано на площади 12 квадратных метров.

До этого поезда задерживались на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД из-за остановки электрички. Вагоны остановились на станции Дедовск по техническим причинам, в связи с чем составы следовали по другим путям.