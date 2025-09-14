Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 17:59

Происшествия

Электрички задерживаются на Казанском направлении МЖД из-за пожара в поезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Электрички задерживаются на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за пожара в грузовом поезде, сообщила пресс-служба перевозчика.

По данным МЖД, на перегоне Цемгигант – Пески загорелись пиломатериалы в вагоне. На месте ЧП работают пожарные подразделения.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС России уточнили, что пожар локализован на площади 12 квадратных метров. Вагон оперативно отцепила локомотивная бригада.

Ранее составы задерживались на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД из-за остановки электрички. Вагоны остановились на станции Дедовск по техпричинам. Из-за этого поезда следовали по другим путям. ЦППК и МЖД принимали меры для сокращения опозданий.

Новости регионов: локомотивное депо загорелось в Иркутской области

Читайте также


происшествияпожартранспорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика