Поезда задерживаются на МЦД-2 из-за остановки состава

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезда задерживаются на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) в связи с остановкой состава. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Вагоны остановились на станции Дедовск по техническим причинам. Из-за этого поезда курсируют по другим путям. В настоящее время ЦППК вместе с МЖД принимает меры для сокращения опозданий.

Ранее несколько электричек четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) следовали с отклонением от графика в обоих направления. В МЖД объяснили, что пассажиры электропоезда № 6790 Апрелевка – Железнодорожная сорвали стоп-кран.

До этого по техническим причинам задерживались электрички на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) принесли извинения за доставленные неудобства.

